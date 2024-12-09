Сихарулидзе прокомментировал информацию о допуске российских фигуристов к олимпийскому отбору

Глава Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе отреагировал на информацию о плане ISU допустить российских фигуристов до отборочного турнира к Олимпиаде. Олимпийский чемпион сообщил «СЭ», что решение не принято.

«Совет ISU, международной организации, в которую входит фигурное катание, таких решений на сегодняшний день не принимал», — сказал Сихарулидзе.

Российские фигуристы были отстранены от международных соревнований в марте 2022 года. С тех пор они принимают участие лишь в международных соревнованиях, не относящихся к ISU — вместе с белорусами или на таких турнирах, как «Дети Азии». Софья Щудрина