Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

Милан-2026

Сегодня, 15:16

Сихарулидзе прокомментировал информацию о допуске российских фигуристов к олимпийскому отбору

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе отреагировал на информацию о плане ISU допустить российских фигуристов до отборочного турнира к Олимпиаде. Олимпийский чемпион сообщил «СЭ», что решение не принято.

«Совет ISU, международной организации, в которую входит фигурное катание, таких решений на сегодняшний день не принимал», — сказал Сихарулидзе.

Российские фигуристы были отстранены от международных соревнований в марте 2022 года. С тех пор они принимают участие лишь в международных соревнованиях, не относящихся к ISU — вместе с белорусами или на таких турнирах, как «Дети Азии». Софья Щудрина

Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
Читайте также
Каспер Рууд сделал предложение своей девушке
В «Ростехе» заявили об использовании ВС РФ ракеты «Изделие-305» в зоне СВО
«Краснодар» ушел на зимний перерыв на первом месте в РПЛ
Почему у «Зенита» мало шансов на чемпионство в этом сезоне
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
Суд отказал в изъятии земель в поселке «Сады Майендорф» в Барвихе
Популярное видео
Будут ли изменения в «Ак Барсе»? Отвечает генменеджер
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Лакерник — о возможном допуске фигуристов на Олимпиаду: «Так может быть, этот вариант логичен»
Тарасова — о возможном допуске фигуристов на Олимпиаду: «Наше участие принесет всем ощущение настоящих результатов»
Роднина назвала план ISU по допуску россиян на Олимпиаду-2026 исправлением ошибок
Российские гимнасты согласились на нейтральный статус. Раньше сопротивлялись и пропустили Олимпиаду
Источник: российских фигуристов допустят до Олимпиады-2026
В ФШР считают, что ФИДЕ боится принимать ответственные решения: «Пора возвращать наши флаг и гимн!»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лакерник — о возможном допуске фигуристов на Олимпиаду: «Так может быть, этот вариант логичен»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости