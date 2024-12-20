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Сегодня, 13:37

Сихарулидзе объявил на арене чемпионата России о допуске российских спортсменов к международным стартам

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Глава Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе объявил о допуске российских фигуристов к отборочному олимпийскому турниру в Пекине. Это произошло на «Арене Омск» в присутствии зрителей после завершения соревнований танцоров.

— Мы будем готовиться, чтобы стать снова одними из лидеров мирового фигурного катания. О системе отбора на Олимпиаду объявим позднее, — сказал Сихарулидзе.

20 декабря стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принять участие в квалификации Олимпийских игр-2026 в нейтральном статусе. Российская сторона получила по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. При этом россияне не будут допущены к командному турниру.

Антон Сихарулидзе
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