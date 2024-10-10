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10 октября, 22:00

Швейцарская фигуристка Бранденбург: «Главная цель — поехать на Олимпиаду»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Швейцарская фигуристка Анастасия Бранденбург рассказала о своей главной цели.

«Главная цель — поехать на Олимпиаду и представлять на ней Швейцарию. А что будет после спорта... Может, стану тренером, может, выберу какой-то другой путь. Но хотя бы раз в жизни хотела бы съездить в Японию (улыбается)», — приводит слова Бранденбург Sport24.

15-летняя фигуристка в 2024 году на юниорском чемпионате мира заняла шестое место.

Источник: Sport24
Фигурное катание
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