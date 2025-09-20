20 сентября 2025, 13:30

Шведский фигурист Майоров рассказал, что у него были проблемы в Европе из-за российского происхождения

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Николай Майоров и Мила Рууд Рейтан.
Фото Global Look Press

Шведский фигурист Николай Майоров рассказал, что сталкивался с проблемами в Европе из-за российского происхождения.

Майоров выступает в паре с Милой Рууд Рейтан, они заняли третье место в ритм-танце на олимпийском отборочном турнире, набрав 69,30 балла.

— Ты после 2022 года не сталкивался с дискриминацией, не было проблем из-за русского происхождения?

— Были. Я не буду врать — были. Во многих новостях, конечно, меня сразу вдруг приняли за русского. Я на это отвечаю: «Ну извините, я родился в Швеции». Я в детский садик там ходил, у меня паспорт шведский был с первого дня, потому что я всю жизнь провел там. Я плачу налоги в Швеции. В школе учился шведской. В Россию я ездил просто на сборы и к родственникам. И всё.

Но мне тогда журналисты звонили: «Что вы считаете, на какой стороне вы стоите?» Всё это было неприятно. Со временем сошло на нет, но я вообще стараюсь с политикой дел не иметь. Я спортсмен, и спортсмен шведский. Для меня важно, что я не потерял друзей, близких людей. Все нормально, люди знают нас. И наша семья — мы дружим со всеми. На соревнованиях в Швеции обстановка тоже нормальная.

Танцевальные пары выступят с произвольной программой на олимпийском отборочном турнире в воскресенье, 21 сентября, начало — в 5.00 (мск). На Игры-2026 попадут пятеро лучших по итогам двух прокатов.

Николай Майоров.«После 2022-го сталкивался с дискриминацией. Со временем сошло на нет». Интервью шведско-русского фигуриста

«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
