США лидируют в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2026
Сборная США по фигурному катанию лидирует по итогам четырех программ на командном турнире на зимних Олимпийских играх в Милане.
Американцы набрали 34 очка.
Второе место занимает национальная команда Японии (33 очка), третье — сборная Италии — 28.
Топ-5 сборных представят произвольную программу: США, Япония, Италия, Канада и Грузия.
Сборные Франции, Кореи, Китая, Великобритании и Польши не прошли в финал.
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.
Фигурное катание
Милан (Италия)
Зимние Олимпийские игры — 2026
Командный турнир
Положение после четырех программ
1. США — 34 очка
2. Япония — 33
3. Италия — 28
4. Канада — 27
5. Грузия — 25
6. Франция — 24
7. Корея — 14
8. Китай — 14
9. Великобритания — 12
10. Польша — 8
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