США лидируют в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2026

Сборная США по фигурному катанию лидирует по итогам четырех программ на командном турнире на зимних Олимпийских играх в Милане.

Американцы набрали 34 очка.

Второе место занимает национальная команда Японии (33 очка), третье — сборная Италии — 28.

Топ-5 сборных представят произвольную программу: США, Япония, Италия, Канада и Грузия.

Сборные Франции, Кореи, Китая, Великобритании и Польши не прошли в финал.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Фигурное катание

Милан (Италия)

Зимние Олимпийские игры — 2026

Командный турнир

Положение после четырех программ

1. США — 34 очка

2. Япония — 33

3. Италия — 28

4. Канада — 27

5. Грузия — 25

6. Франция — 24

7. Корея — 14

8. Китай — 14

9. Великобритания — 12

10. Польша — 8