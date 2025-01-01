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Сегодня, 16:45

Садкова призналась, что никогда не хотела стать олимпийской чемпионкой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская фигуристка Дарья Садкова ответила на вопрос, хотела ли она выиграть Олимпиаду.

«Хотела ли я когда-нибудь стать олимпийской чемпионкой? Я никогда не считала это целью. Но детские мечты, наверное, были. Начинала кататься в Йошкар-Оле, лет до 9-10 тренировалась там. Потом начали приезжать в Москву к разным тренерам. Приезжали и уезжали. А осенью 2020 года пришли на просмотр к Этери Георгиевне Тутберидзе, с тех пор и катаюсь у нее», — приводит слова Садковой «РИА Новости».

С сезона-2020/21 Садкова тренируется в группе Этери Тутберидзе.

На чемпионате России-2025 в Омске 16-летняя спортсменка заняла второе место, набрав 234,69 балла. В сезоне-2022/23 она стала бронзовым призером третьего этапа «Гран-при России», серебряным призером финала «Гран-при России» и серебряным призером первенства России среди юниоров.

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Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Дарья Садкова
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