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Гуменник вышел на лед в тренировочном костюме на Олимпиаде в Италии

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Петр Гуменник впервые вышел на тренировку на Олимпийских играх в Италии, передает с места событий корреспондент «СЭ» Дмитрий Кузнецов.

23-летний спортсмен появился на льду в тренировочном костюме. У бортика фигуриста сопровождают тренеры Вероника Дайнеко и Рафаэль Арутюнян, с которым Петр работал в США. Арутюняну аккредитацию сделали в срочном порядке этим утром.

Ранее Гуменнику из-за проблем с авторскими правами запретили использовать саундтрек из фильма «Парфюмер. История одного убийцы» 2006 года в короткой программе на Олимпиаде-2026. На сайте ISU сообщается, что спортсмен выступит под композицию «Вальс 1805» Эдгара Акопяна.

Тренер Гуменника Вероника Дайнеко заявила, что фигурист начнет тренировки на Олимпиаде в костюме, подготовленном для короткой программы «Парфюмер», однако он может быть заменен.

Короткая программа у мужчин на Олимпийских играх пройдет 10 февраля, а произвольная программа состоится 13 февраля.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

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