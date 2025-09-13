Российским тренерам фигуристов разрешено присутствовать на отборочном турнире на Олимпиаду

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что российские и белорусские тренеры фигуристов смогут присутствовать на отборочном турнире на Олимпийские игры-2026.

Квалификационные соревнования по фигурному катанию будут проходить с 19 по 21 сентября в Пекине.

«Совет ISU разрешает исключение из коммюнике ISU 2469 на основании статьи 17/1 конституции ISU, чтобы позволить соответствующим фигуристам и их вспомогательному персоналу, имеющему российский/белорусский паспорт, участвовать в качестве нейтральных спортсменов в квалификационном турнире по фигурному катанию на Олимпийские игры 2026 года и квалификационных соревнованиях на Игры 2026 года в соответствии с олимпийскими квалификационными документами по конькобежному спорту и шорт-треку», — приводит ТАСС сообщение ISU.

На отборочном турнире от России в женском одиночном катании выступит Аделия Петросян, в мужском — Петр Гуменник. Запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.

Российские фигуристы примут участие в олимпийском квалификационном турнире в нейтральном статусе.