Российские фигуристы и конькобежцы допущены к олимпийскому отбору. Какие именно это будут турниры?
Международный союз конькобежцев допустил представителей России и Белоруссии к отборочным соревнованиям Олимпиады-2026 в нейтральном статусе. Одновременно объявлен список турниров, в которых наши фигуристы и конькобежцы смогут побороться за олимпийские квоты.
Фигурное катание: квалификационный турнир в Пекине (17-21 сентября 2025 года)
Шорт-трек: четыре этапа Мирового тура
— 16-19 октября 2025. Монреаль (Канада)
— 23-26 октября 2025. Солт-Лейк-Сити (США)
— 20-23 ноября 2025. Гданьск (Польша)
— 27-30 ноября 2025. Дордрехт (Нидерланды)
Конькобежный спорт: четыре этапа Кубка мира
— 14-16 ноября. Солт-Лейк-Сити (США)
— 21-23 ноября. Калгари (Канада)
— 5-7 декабря. Херенвен (Нидерланды)
— 12-14 декабря. Хамар (Норвегия)
При этом остаются вопросы с получением виз на эти старты. Если геополитическая ситуация кардинально не поменяется, попасть нашим спортсменам в Польшу, Нидерланды и Норвегию будет непросто.