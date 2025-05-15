Российские фигуристы готовятся оспаривать отказ в нейтральном статусе в CAS

Как стало известно «СЭ», российские фигуристы, которым ISU отказал в нейтральном статусе, рассматривают возможность апелляции на решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны. Такая возможность на данный момент прорабатывается, уже началась подготовка документов, заявил источник «СЭ».

Ранее Федерация фигурного катания России заявила со ссылкой на ISU, что апелляция невозможна. Об этом же говорил тренер пары Александра Степанова/Иван Букин Александр Жулин. Однако в коммюнике ISU такая возможность предусмотрена.

Официально имена фигуристов, которым отказали в нейтральном статусе, не объявлялись, но речь идет о паре Анастасия Мишина/Александр Галлямов и танцевальном дуэте Александра Степанова/Иван Букин.