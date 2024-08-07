Российские фигуристы через суд требуют отмены в Париже церемонии награждения медалями Олимпиады-2022

Как стало известно «СЭ», российские фигуристы обратились с жалобой в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS Ad Hoc Division) в связи с отсутствием приглашения на церемонию награждения медалями Олимпиады-2022 чемпионов и призеров командного турнира. Мероприятие должно состояться 7 августа в Париже в рамках «Дня справедливости» — мероприятию по вручению наград, перераспределенных в результате допинговых инцидентов. Спортсмены из сборной ОКР требуют отменить это действо, поскольку оно нарушает права бронзовых призеров Игр-россиян, которые будут отсутствовать якобы по технической причине.

Ранее CAS окончательно отклонил апелляцию канадцев, требовавших присудить им третье место вместо россиян. Таким образом бронзовые награды окончательно остались за командой ОКР. Однако МОК отказался пригласить ее на церемонию вручение медалей (которая из-за судебных тяжб не была проведена полтора года назад в Пекине). В качестве объяснения названо временное отстранение олимпийского комитета России и логистические проблемы с поездкой наших фигуристов в Париж. Однако Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Виктория Синицина не согласны с такой постановкой вопроса, требуя в таком случае не вручать золото американцам, а серебро — японцам.

В CAS Ad Hoc подтвердили, что приняли заявление наших спортсменов об отмене церемонии в качестве обеспечительной меры. Однако далее ничего не произошло. Мероприятие около Эйфелевой башни стоит в плане, и должно стартовать сегодня в 18:00. А суд, который создан для того, чтобы принимать оперативные решения во время Олимпиады, пока безмолвствует.