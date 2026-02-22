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22 февраля, 18:00

Фролова заступилась за Лю после критики ее победы на Олимпиаде: «Она заслуженно получила свои оценки»

Алина Савинова

Российская фигуристка Анна Фролова считает, что американка Алиса Лю заслуженно завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Милане.

В комментариях под постом блогера FS Delight, который раскритиковал победу Лю и поднял тему недопуска россиян к международным турнирам, Фролова заступилась за 20-летнюю американскую фигуристку.

«Так... это ее вина? Вы говорите о политике, а Алиса к этому не имеет никакого отношения. Она была чуть ли не единственной, кто чисто откатал две программы и заслуженно получил свои оценки. Я не поддерживаю хейт в чью-либо сторону», — написала Фролова.

Лю набрала 226,79 балла по итогам короткой и произвольной программ на Олимпиаде-2026. Второе место в личном турнире заняла японка Каори Сакамото (224,90 балла), третье — ее соотечественница Ами Накаи (219,16 балла). Россиянка Аделия Петросян, которая была единственной представительницей в женском одиночном катании на Играх в Милане, стала шестой с результатом 214,53 балла.

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Олимпиада 2026: онлайн трансляция 22&nbsp;февраля.Финал Канада — США, Непряева вне топ-10 в марафоне, церемония закрытия. Онлайн-трансляция Олимпиады 2026 в Милане

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