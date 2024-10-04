Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

Милан-2026

Сегодня, 03:43

Костомаров: «Каждый принимает свое решение сам: ехать ли в нейтральном статусе или вообще не ехать»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров высказал мнение по поводу участия россиян в международных турнирах в нейтральном статусе.

— Если на предстоящую Олимпиаду россиян будут вновь пускать только в нейтральном статусе, им стоит туда ехать?

— Каждый принимает свое решение сам: ехать ли в нейтральном статусе или вообще не ехать, — цитирует Sport24 Костомарова. — Люди, которые профессионально занимаются спортом, кладут на это всю свою жизнь. Какое решение они бы ни приняли — с ним нужно считаться. Я так считаю, потому что это про их здоровье, силы, энергию. Они отдают все это ради того, чтобы добиться наилучших результатов. Все зависит от них самих — я их в этом поддерживаю.

— Если бы такое решение нужно было принять вам, вы бы поехали?

— Не могу сейчас об этом говорить, так как уже не в обойме как спортсмен. Если бы задали мне этот вопрос в 2005 или 2006 году, я бы, наверное, дал четкий ответ. Сейчас не знаю, но учитывая, каких сил все это стоит, я бы боролся и доказывал, что лучший.

Источник: Sport24
Роман Костомаров
Читайте также
«Зенит» разгромил «Акрон» в матче Кубка России
Пентагон назвал уничтожение Западом ракет над Украиной вовлечением в конфликт
«Спартак» вырвал победу над «Динамо» в матче Кубка России
Пакистан отказался, с Медиалигой и клубами РПЛ играть не хотят. Почему сборная России рискует остаться без матчей в октябре
В Бельгии против Столтенберга подали иск за участие в подготовке конфликта с РФ
NYT сообщила о возможных проблемах со здоровьем Трампа
Популярное видео
Новый «Трактор» и проблема вратаря Миски
Неожиданное поражение «Салавата»
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости