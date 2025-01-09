Костомаров — о допуске российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026: «Это мотивация работать»

Известный российский фигурист Роман Костомаров в разговоре с «СЭ» высказался о решении ISU допустить россиян в нейтральном статусе к квалификации на Олимпийский игры 2026 года.

«Появилась возможность отбираться — здорово! С чего-то должно начаться. Для спортсменов это определенная мотивация работать и иметь возможность выступать на Олимпиаде», — сказал Костомаров «СЭ».

Российская сторона получила по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. При этом российские фигуристы не будут допущены к командному турниру.