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Роднина: «Все идет к тому, что российских зимников допустят до Олимпиады-2026, с летними сложнее»

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Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина считает, что российских спортсменов допустят до Олимпиады 2026 года.

«Есть достаточное количество федераций, для которых рекомендации МОК не являются обязательными к действию. Годы показали, что решение об отстранении россиян было несправедливым и исключительно политическим. А сейчас все постепенно начинает возвращаться на круги своя. Сколько этот процесс может занять? Как известно, запреты и ограничения вводятся быстро, а вот их отмена длится куда дольше. Думаю, все идет к тому, что зимников будут возвращать к Олимпиаде 2026 года, а с летними все сложнее, там все-таки больше федераций. Многое будет зависеть от предстоящих выборов в МОК», — сказала Роднина «ВсеПроСпорт».

Российские и белорусские спортсмены отстранены ISU от соревнований c 2022 года. Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут 6-22 февраля 2026 года.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Ирина Роднина
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