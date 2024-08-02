Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что сборная России сохранила бронзу командного турнира Олимпиады 2022 года. В пятницу стало известно, что CAS отклонил апелляцию сборной Канады, которая претендовала на третье место.

«История обрела свой конец. Два с половиной года люди находились с коробочками от медалей, как ни больно говорить об этом. Но это и так было понятно, что мы останемся с бронзовыми медалями. На основании чего должны были рассматривать апелляцию сборной Канады? Вычли те баллы и очки, которые принесла Камила Валиева, вот и получился результат. Надеюсь, теперь официально коробочки пополнятся медалями», — сказала Роднина «СЭ».

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем дисквалифицированной Камилы Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.