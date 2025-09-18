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РИА Новости: ISU не запрещал фигуристам говорить о россиянах

Руслан Минаев

Международный союз конькобежцев (ISU) не запрещал фигуристам отвечать на вопросы о российских и белорусских спортсменах, выступающих в нейтральном статусе в Олимпийском квалификационном турнире в Пекине, сообщает РИА Новости.

Ранее 18 сентября японские фигуристы Юна Нагаока и Сумитада Моригути, услышав вопрос о приезде россиян и белорусов, сообщили, что им «запрещено говорить о нейтральных спортсменах».

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На турнире в Пекине впервые за 3,5 года получили право участвовать двое россиян — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Они борются за олимпийскую лицензию в нейтральном статусе.

Источник: РИА
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