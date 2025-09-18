РИА Новости: ISU не запрещал фигуристам говорить о россиянах

Международный союз конькобежцев (ISU) не запрещал фигуристам отвечать на вопросы о российских и белорусских спортсменах, выступающих в нейтральном статусе в Олимпийском квалификационном турнире в Пекине, сообщает РИА Новости.

Ранее 18 сентября японские фигуристы Юна Нагаока и Сумитада Моригути, услышав вопрос о приезде россиян и белорусов, сообщили, что им «запрещено говорить о нейтральных спортсменах».

На турнире в Пекине впервые за 3,5 года получили право участвовать двое россиян — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Они борются за олимпийскую лицензию в нейтральном статусе.