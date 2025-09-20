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ОИ Милан Кортина 2026

20 сентября 2025, 12:10

Произвольная программа женщин в отборе Олимпиады: началась прямая трансляция

Началась трансляция произвольной программы женщин в отборе Олимпиады
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Прокаты произвольной программы в соревнованиях женщин на отборочном турнире Олимпиады 2026 проходят в субботу, 20 сентября. Начало — в 12.15 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы женщин. В прямом эфире прокаты показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при условии регистрации).

В женском одиночном катании в нейтральном статусе выступает россиянка Аделия Петросян, лидирующая после короткой программы. Ее выступление планируется последним в заключительной, пятой группе, время начала — 16.28 мск.

Аделия Петросян.Олимпийский отборочный турнир: Петросян выступит в произвольной программе. Онлайн-трансляция

Для российских фигуристов олимпийский квалификационный турнир — первый международный старт с 2022 года. Наши спортсмены представлены только в одиночных соревнованиях. У мужчин выступает Петр Гуменник (в запасе у россиян — Владислав Дикиджи и Алина Горбачева).

Олимпийский квалификационный турнир принимает Пекин (Китай) с 19 по 21 сентября. На Игры-2026 у мужчин и женщин отберутся по пять лучших фигуристов по сумме баллов за короткую и произвольную программы.

XXV зимняя Олимпиада состоится в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

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