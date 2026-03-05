Пригожин раскритиковал судей за оценки Гуменнику на Олимпиаде: «Выглядят как стая шакалов»

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «СЭ» высказался о выступлении российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

«Видел, как засудили Петра Гуменника, который выступил лучше всех. Отобрали музыку? Это просто пипец. Те, кто это делает, выглядят как стая шакалов», — сказал Пригожин «СЭ».

Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Милане с результатом 271,21 балла. Золото завоевал представитель Казахстана Михаил Шайдоров, который набрал 291,58 балла. Вторым стал японец Юма Кагияма (280,06 балла), третьим — его соотечественник Сун Сато (274,9).

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