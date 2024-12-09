Лакерник — о возможном допуске фигуристов на Олимпиаду: «Так может быть, этот вариант логичен»

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможный допуск российских и белорусских фигуристов и конькобежцев к Олимпийским играм 2026 года в Италии в нейтральном статусе.

По информации СМИ, по текущему сценарию ISU должен допустить россиян и белорусов к новому турниру, который будет носить статус квалификационного к Олимпиаде.

«Не слышал об этом. Считаю, что может быть именно так. Это позитивные новости, но такой информации у меня нет. По крайней мере это тот вариант, который логичен в текущей ситуации», — сказал Лакерник «СЭ».

Российские и белорусские спортсмены отстранены ISU от соревнований c 2022 года. Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут 6-22 февраля 2026 года.