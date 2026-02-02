Плющенко: «Товарищ из Госдумы просил поддержать бойкот Игр. Ответил: «Вы прикалываетесь, что ли?!»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможной работе в Госдуме РФ.

— Снова была дискуссия о том, надо ли нашим спортсменам ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе и надо ли транслировать Игры-2026 в России.

— Обязательно надо! У меня есть товарищ из Госдумы, который мне звонил и просил поддержать, чтобы наши спортсмены не ехали на соревнования. Я ответил: «Вы прикалываетесь, что ли?!» Я всю жизнь спортсмен. Мне повезло поучаствовать в четырех Олимпиадах, а кому-то туда попасть невозможно. Обязательно надо ехать. Даже в нейтральном статусе. Все знают, откуда мы и за кого выступаем.

— Вы пытались своего товарища переубедить?

— У него своя позиция. К сожалению, тех, кто не понимает, что такое большой спорт, много. Это мне повезло — удалось покататься до 31 года.

— Были у вас предложения о работе в Госдуме РФ?

— Я был четыре года депутатом в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Но это не моя история. Вообще! Не хочу связывать себя с госслужбой. Предпочитаю заниматься тренерством, воспитанием детей и строить школы, — сказал Плющенко «СЭ».