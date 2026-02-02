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ОИ Милан Кортина 2026

2 февраля, 16:25

Плющенко заявил, что будет следить за Малининым на Олимпиаде: «Он делает пятерной прыжок»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в интервью «СЭ» рассказал об ожиданиях от Олимпиады-2026 в Милане.

— За Ильей Малининым лично вам больше всего хочется понаблюдать?

— Мне — да. Тем более мой агент Ари Закарян, с которым с 15 лет работаю, и его агент тоже. Мы каждый день на связи, общаемся. И с родителями Ильи я соревновался с самого детства, были вместе на сборах. Прекрасно их знаю. Очень рад, что они воспитали своего сына на высочайшем уровне. Он первым на планете сделал прыжок в четыре с половиной оборота. Это немыслимо! Никто и не знал, что так можно. Я думал, что это случится позже. Скажу больше: Илья пятерной делает. Представляете, куда он рванул? Очень хочется, чтобы он был психологически сильным, — сказал Плющенко «СЭ».

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д'Ампеццо. В нейтральном статусе будет участвовать 13 спортсменов из России.

Евгений Плющенко.«На Олимпиаде больше всего хочу посмотреть на Малинина». Интервью Евгения Плющенко

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