Плющенко — о возможном допуске фигуристов: «Мы этого очень ждем. Надо работать и готовиться»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный допуск российских и белорусских фигуристов и конькобежцев к Олимпийским играм 2026 года в Италии в нейтральном статусе.

По информации СМИ, по текущему сценарию ISU должен допустить россиян и белорусов к новому турниру, который будет носить статус квалификационного к Олимпиаде.

«Очень хорошая новость! Слава богу! Надо работать и готовиться. Это шикарная новость для всех нас. Надо продолжать работать, готовиться к стартам, дальнейшей жизни. Будут у нас чемпионаты мира, международные старты. Мы этого очень ждем», — сказал Плющенко «СЭ».

Российские и белорусские спортсмены отстранены ISU от соревнований c 2022 года. Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут 6-22 февраля 2026 года.