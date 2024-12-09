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Сегодня, 16:20

Плющенко — о возможном допуске фигуристов: «Мы этого очень ждем. Надо работать и готовиться»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный допуск российских и белорусских фигуристов и конькобежцев к Олимпийским играм 2026 года в Италии в нейтральном статусе.

По информации СМИ, по текущему сценарию ISU должен допустить россиян и белорусов к новому турниру, который будет носить статус квалификационного к Олимпиаде.

«Очень хорошая новость! Слава богу! Надо работать и готовиться. Это шикарная новость для всех нас. Надо продолжать работать, готовиться к стартам, дальнейшей жизни. Будут у нас чемпионаты мира, международные старты. Мы этого очень ждем», — сказал Плющенко «СЭ».

Российские и белорусские спортсмены отстранены ISU от соревнований c 2022 года. Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут 6-22 февраля 2026 года.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
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