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4 марта, 13:15

Серябкина поддержала Петросян после Олимпиады-2026: «Мы тебя любим, главное — больше отдыхай»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина в разговоре с «СЭ» поддержала российскую фигуристку Аделию Петросян.

«Во-первых, с каких-то неточностей, ошибок, начинается путь к совершенству. Без них просто невозможно. Я думаю, что она станет большим вдохновением для тех, кто вообще боится. Во-вторых, мне кажется, в спорте невозможно без преодолений. Поэтому я желаю тебе удачи, и в следующий раз у тебя все обязательно получится.

Мы очень за тебя болеем, мы тебя очень любим. Будь счастлива. Главное — больше отдыхай!» — сказала Серябкина «СЭ» на благотворительном музыкальном марафоне «Новое Радио AWARDS» в поддержку Фонда Хабенского.

Петросян заняла шестое место в личном турнире на Олимпиаде-2026, она набрала 214,53 балла за короткую и произвольную программы.

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