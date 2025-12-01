Петросян и Гуменник приняли приглашение выступить на Олимпиаде-2026

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник приняли приглашение выступить на Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе, сообщает сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

27 ноября стало известно, что МОК допустил Петросян и Гуменника к участию в Олимпиаде-2026. В сентябре российские фигуристы выиграли олимпийский квалификационный турнир в Пекине и завоевали путевки на Игры.

Зимняя Олимпиада пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.