Петр Гуменник вылетел в Пекин для участия в олимпийском отборочном турнире

Российский фигурист Петр Гуменник вылетел в Пекин для участия в отборочном турнире Олимпиады-2026, сообщает ТАСС.

Вместе со спортсменом в Китай отправилась его тренер Вероника Дайнеко.

Олимпийский отборочный турнир пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. Гуменник будет выступать в нейтральном статусе, для попадания на Игры-2026 в Милане ему нужно будет попасть в пятерку лучших по итогам соревнований.

Мужчины выступят с короткими программами на олимпийском отборочном турнире в субботу, 20 сентября (начало — в 5.00 мск), а с произвольными программами — в воскресенье, 21 сентября (8.45 мск).