Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

Милан-2026

17 сентября, 20:27

Петр Гуменник вылетел в Пекин для участия в олимпийском отборочном турнире

Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Петр Гуменник вылетел в Пекин для участия в отборочном турнире Олимпиады-2026, сообщает ТАСС.

Вместе со спортсменом в Китай отправилась его тренер Вероника Дайнеко.

Олимпийский отборочный турнир пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. Гуменник будет выступать в нейтральном статусе, для попадания на Игры-2026 в Милане ему нужно будет попасть в пятерку лучших по итогам соревнований.

Мужчины выступят с короткими программами на олимпийском отборочном турнире в субботу, 20 сентября (начало — в 5.00 мск), а с произвольными программами — в воскресенье, 21 сентября (8.45 мск).

Аделия Петросян и&nbsp;Петр Гуменник.Сложности Петросян и ставка Гуменника. Подробности подготовки наших фигуристов к олимпийскому отбору

Петр Гуменник
Фигурное катание
