Олимпиада 2026
Фигурное катание
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи Видео Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

ОИ Милан Кортина 2026

14 февраля, 01:52

Энберт о выступлении Гуменника: «Баллы должны быть выше. Петр заслуживает быть на пьедестале с такой программой»

Константин Белов
Корреспондент

Серебряный призер ОИ-2018 в командном турнире Александр Энберт в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении Петра Гуменника в произвольной программе на Олимпиаде-2026.

Российский фигурист набрал 271,21 балла по сумме двух прокатов (86,72 балла за короткую программу и 184,49 балла за произвольную) и занял итоговое шестое место на Играх в Милане.

«Петр прекрасно выполнил свою программу. Он сделал все возможное, вышел на пик формы к Олимпийским играм. Поздравляю его и всю команду с таким мощным выступлением. Браво! Считаю, что Петру очень сдержано ставили надбавки. Но надо понимать, что это первый за долгое время международный турнир. Мы на протяжении всего сезона говорили, что не будет высоких баллов. Это специфика фигурного катания, важен рейтинг. Поэтому за прекрасно выполненные четверные прыжки ему ставили небольшие надбавки. Конечно, баллы должны быть выше... Но здесь важно, что Петр выдал очень сложный контент и справился со всем. Гуменник заслуживает быть на пьедестале с такой программой. Но ему нужно время, чтобы поднять в рейтинге», — сказал Энберт «СЭ».

Олимпийским чемпионом стал выступающий за Казахстан Михаил Шайдоров с результатом 291,58 балла. Серебро у японца Юмы Кагиямы (280,06 балла), бронза — у его соотечественника Сун Сато (274,9 балла).

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Фигурное катание на&nbsp;Олимпийских играх 2026: онлайн трансляция произвольной программы мужчин с&nbsp;Петром Гуменником в&nbsp;пятницу 13&nbsp;февраля.Шайдоров — чемпион!!! Гуменник выше Малинина в трех баллах от медали! Онлайн-трансляция произвольной программы на Олимпиаде-2026

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Энберт
Петр Гуменник
Фигурное катание
Олимпиада

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Четыре человека погибли при атаке израильского БПЛА на границе Сирии и Ливана
Силы ПВО уничтожили 1308 украинских БПЛА над территорией РФ за прошедшую неделю
Харри Кейн забил 500-й гол. Сможет ли он когда-нибудь догнать Роналду?
СМИ указали на раскол между Макроном и Мерцем после их конфуза в Мюнхене
Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на Олимпиаде-2026
Популярное видео
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
«Металлург» ищет вратаря / Уедет ли Канцеров? / «Лада» без плей-офф
«Металлург» ищет вратаря / Уедет ли Канцеров? / «Лада» без плей-офф
Канада — Франция: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Канада — Франция: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Лыжные гонки: мужская эстафета на Олимпиаде-2026 15 февраля — видео
Лыжные гонки: мужская эстафета на Олимпиаде-2026 15 февраля — видео
США — Дания: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
США — Дания: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Финляндия — Италия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Финляндия — Италия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Швеция — Словакия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Швеция — Словакия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Германия — Латвия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Германия — Латвия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
«Салават Юлаев» становится монстром
«Салават Юлаев» становится монстром
Михаил Шайдоров: произвольная программа на Олимпиаде-2026 13 февраля — видео
Михаил Шайдоров: произвольная программа на Олимпиаде-2026 13 февраля — видео
Илья Малинин: произвольная программа на Олимпиаде-2026 13 февраля — видео
Илья Малинин: произвольная программа на Олимпиаде-2026 13 февраля — видео
Канада — Швейцария: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Канада — Швейцария: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Петр Гуменник: произвольная программа на Олимпиаде-2026 13 февраля — видео
Петр Гуменник: произвольная программа на Олимпиаде-2026 13 февраля — видео
Франция — Чехия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Франция — Чехия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Лыжные гонки, мужская разделка на Олимпиаде-2026 13 февраля: видео
Лыжные гонки, мужская разделка на Олимпиаде-2026 13 февраля: видео
Финляндия — Швеция: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Финляндия — Швеция: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Италия — Словакия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Италия — Словакия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Латвия — США: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Латвия — США: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Германия — Дания: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Германия — Дания: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Чехия — Канада: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Чехия — Канада: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Лыжные гонки, женская разделка на Олимпиаде-2026 12 февраля: видео
Лыжные гонки, женская разделка на Олимпиаде-2026 12 февраля: видео
Горные лыжи, женщины, супергигант на Олимпиаде-2026 12 февраля: видео
Горные лыжи, женщины, супергигант на Олимпиаде-2026 12 февраля: видео
Швейцария — Франция: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Швейцария — Франция: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
«Локомотив» впечатляет, Хо Сэнг не приедет в Уфу
«Локомотив» впечатляет, Хо Сэнг не приедет в Уфу
Фигурное катание, произвольный танец на Олимпиаде-2026 в Милане 11 февраля: видео
Фигурное катание, произвольный танец на Олимпиаде-2026 в Милане 11 февраля: видео
Швеция — Италия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Швеция — Италия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Материалы сюжета: Российский спорт: допуск к Олимпиаде и вопрос снятия международных санкций
Медали России из Сочи вручили другим, рекордное золото Клебо, итальянская сказка Виттоцци и Бриньоне. Главное на Олимпиаде 2026 15 февраля
Крылова, Ефимов и Эйлин Гу: за кем следить на Олимпиаде 16 февраля
«Справился на сто процентов, может собою гордиться». Друзья и семья Петра Гуменника — о шестом месте на Олимпиаде
Без тренировок и с двойным акселем в заявке. Петросян стартует в борьбе за медаль Олимпиады
Петросян пропустила первую тренировку после прилета на Олимпиаду
«Ее дискриминируют, потому что родилась в России». Датчанин Торуп — о сложностях с допуском на Игры жены Софьи
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Братчанин

    если бы заслуживал - был-бы....

    14.02.2026

    • Малинин — о произвольной программе: «Когда я катался, зрители не переставали аплодировать»

    Малинин — о своих падениях: «Это не самое приятное чувство, и я до сих пор пытаюсь понять, что именно произошло»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости