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ОИ Милан Кортина 2026

27 января, 10:12

Гуменник: «Очень вовремя Олимпиада. Не хочется ее ни приблизить, ни отдалить»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, что планомерно и спокойно готовится к Олимпийским играм-2026.

«Очень вовремя Олимпиада. Не хочется ее ни приблизить, ни отдалить. Да, предвкушаю момент, готовлюсь к нему, жду — все вкупе. Меня окружают рациональные и умные тренеры. Они знают, что я и сам вполне ответственный, знаю, что меня ждет, и сам целеустремленно могу тренироваться. Поэтому они меня не перегружают, планомерно готовят. Все очень сдержанно, как надо», — сказал Гуменник в видео Первого канала.

Соревнования по фигурному катанию на зимней Олимпиаде пройдут в Милане с 6 по 19 февраля. Гуменник будет принимать участие в Играх в качестве нейтрального индивидуального спортсмена. Ранее стало известно, что 23-летний россиянин получил первый порядковый номер в короткой программе.

Источник: Первый канал
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Петр Гуменник
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