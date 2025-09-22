Гуменник — о победе в отборочном турнире Олимпиады: «Это было просто праздником для меня»

Российский фигурист Петр Гуменник поделился эмоциями от победы в отборочном турнире Олимпиады-2026 в Пекине.

«После большого перерыва было очень радостно вернуться и снова иметь возможность участвовать в соревнованиях. Это было просто праздником для меня. И еще в дополнение к тому же и выиграть. Так что теперь вообще счастью нет предела», — сказал Гуменник в эфире «Первого канала».

23-летний россиянин выиграл и короткую, и произвольную программы на турнире в Пекине и получил путевку на Олимпийские игры-2026.

XXV зимние Олимпийские игры состоятся в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Россияне выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе.