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ОИ Милан Кортина 2026

22 сентября 2025, 12:23

Гуменник — о победе в отборочном турнире Олимпиады: «Это было просто праздником для меня»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Петр Гуменник поделился эмоциями от победы в отборочном турнире Олимпиады-2026 в Пекине.

«После большого перерыва было очень радостно вернуться и снова иметь возможность участвовать в соревнованиях. Это было просто праздником для меня. И еще в дополнение к тому же и выиграть. Так что теперь вообще счастью нет предела», — сказал Гуменник в эфире «Первого канала».

23-летний россиянин выиграл и короткую, и произвольную программы на турнире в Пекине и получил путевку на Олимпийские игры-2026.

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XXV зимние Олимпийские игры состоятся в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Россияне выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе.

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Петр Гуменник
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