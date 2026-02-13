Авербух назвал блестящим прокат Гуменника на Олимпиаде-2026: «Он сделал все, что мог и справился с давлением»

Серебряный призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы в танцах на льду Илья Авербух в поделился с «СЭ» впечатлениями от выступления Петра Гуменника с произвольной программой на Олимпиаде-2026 в Милане.

Авербух является постановщиком произвольной программы Гуменника.

«Блестящий прокат, Петр выдал высочайшую планку. Теперь нужно смотреть на конкурентов. Петр сделал все что мог, абсолютное ему уважение и благодарность за исполнение программы, которую я ему поставил. Безусловно, он справился с давлением и откатался блестяще», — сказал Авербух «СЭ».

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу на Олимпиаде-2026. У россиянина 271,21 балла по сумме двух прокатов, после выступления 16 фигуристов из 24 он занимает промежуточное третье место. Петр, занимавший 12-е место после короткой программы, гарантированно не опустится ниже 11-й позиции.

