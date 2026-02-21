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Организаторы Олимпиады-2026 не выдали Гуменнику обещанный телефон, несмотря на поломку личного

Петр Гуменник.
Фото Reuters

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, что не получил новый смартфон от организаторов Олимпиады-2026 в Милане (Италия), несмотря на то, что его телефон сломался.

Спортсмены из России не получили эксклюзивные телефоны от спонсора Игр-2026, которые выдали всем остальным спортсменам при заселении в олимпийскую деревню. На летней Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) российские атлеты также остались без смартфонов.

«У меня даже основной телефон в качестве протеста отказался работать. Думал, теперь-то должны дать, раз такой случай, но пока ничего не изменилось», — заявил Гуменник в интервью Okko.

Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2026. Россиянин набрал 271,21 балла по сумме двух прокатов. Олимпийским чемпионом стал Михаил Шайдоров из Казахстана, у которого 291,58 балла. Серебро — у японца Юмы Кагиямы (280,06), бронза — у его соотечественника Суна Сато (274,90).

Никита Филиппов и&nbsp;Петр Гуменник.«Нас обделили». Российским спортсменам отказались дарить смартфоны на Олимпиаде в Италии

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Петр Гуменник

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