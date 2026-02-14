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Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026

Алина Савинова
Петр Гуменник.
Фото AFP

Российский фигурист Петр Гуменник вошел в число участников показательных выступлений на Олимпийских играх в Милане, сообщает Okko.

Шоу состоится 21 февраля, после завершения всех соревнований в фигурном катании.

23-летний спортсмен занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2026 с результатом 271,21 балла. В произвольной программе россиянин исполнил пять четверных прыжков.

Победителем личного турнира у мужчин стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла). Серебро завоевал японец Юма Кагияма (280,06), бронзу — его соотечественник Сун Сато (274,9). Двукратный чемпион мира американец Илья Малинин (264,49) занял восьмое место.

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Источник: https://t.me/okkoskating/4283
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Петр Гуменник
Фигурное катание
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