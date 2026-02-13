Тарасова о Гуменнике на Олимпиаде: «Браво! Вот из-за этого нас не пустили. И в короткой его истрепали, просто изрезали на куски»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила прокат российского фигуриста Петра Гуменника с произвольной программой на Олимпиаде-2026.

Спортсмен исполнил пять четверных прыжков, набрал 184,49 балла и является промежуточным лидером с результатом 271,21 балла по сумме двух программ.

«Браво! Просто браво! Какое счастье! Вот, понимаете, из-за этого нас не пустили — потому что у нас такой есть парень, и еще несколько таких! Справился, справился, совершенно по-другому, чем на чемпионате России. Очень хорошо катался, дышал, взвинчивал скорость, все прыжки изумительные! Красота-то какая на выезде!

У него прекрасная произвольная программа. И короткая такая же, если бы ему дали прокатать ее — никогда в жизни моей... Я проездила 60 лет на соревнованиях, и никогда не было такого случая! Аплодируем, молодец, справился! Дорожку шагов так выделывал! Прекрасный задел, была бы короткая — вообще не о чем говорить... Но они его так истрепали, просто разрезали на куски! Выдыхаем и спокойно отмечаем, что многие люди тоже умеют кататься», — сказала в эфире Okko Тарасова.

Изначально Гуменник должен был выступить с короткой программой под музыку из фильма «Парфюмер», но из-за проблем с авторскими правами спортсмену пришлось заменить композицию на «Вальс 1805» Эдгара Акобяна.

Гуменник выступает на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

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