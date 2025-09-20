Петросян выиграла отборочный турнир и получила путевку на Олимпиаду-2026
Российская фигуристка Аделия Петросян стала победительницей отборочного турнира в Пекине к зимней Олимпиаде-2026.
18-летняя россиянка набрала 140,91 баллов за произвольную программу, 209,63 в сумме. Второе место заняла Анастасия Губанова, представляющая Грузию — 206,23 (68,08+138,15). Третьей стала Луна Хендрикс из Бельгии — 204,96 (66,92+138,04).
Также на Олимпийские игры квалифицировалась белоруска Виктория Сафонова, набравшая 181,91 (57,71+124,20) балла в сумме. Она заняла четвертое место.
Последнюю путевку получила китаянка Жуэнь Чжан — 179,76 (62,78+116,98).
«СЭ» вел текстовую трансляцию отборочного турнира.
Олимпийский отбор
Женщины
Произвольная программа
1. Аделия Петросян (Россия) — 140,91
2. Анастасия Губанова (Грузия) — 138,15
3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 138,04
4. Виктория Сафонова (Белоруссия) — 124,20
5. Стефания Яковлева (Кипр) — 118,16
6. Жуэнь Чжан (Китай) — 116,98
Итог
- Аделия Петросян (Россия) — 209,63 (68,72+140,91)
- Анастасия Губанова (Грузия) — 206,23 (68,08+138,15)
- Луна Хендрикс (Бельгия) — 204,96 (66,92+138,04)
- Виктория Сафонова (Белоруссия) — 181,91 (57,71+124,20)
- Жуэнь Чжан (Китай) — 179,76 (62,78+116,98)
- Стефания Яковлева (Кипр) — 177,53 (59,37+118,16)
- Мия Каролин Риса Гомес (Норвегия) — 161,69 (59,30+102,39)
- Кристина Лисовская (Эстония) — 158,69 (57,36+101,33)