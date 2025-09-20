Петросян выиграла отборочный турнир и получила путевку на Олимпиаду-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян стала победительницей отборочного турнира в Пекине к зимней Олимпиаде-2026.

18-летняя россиянка набрала 140,91 баллов за произвольную программу, 209,63 в сумме. Второе место заняла Анастасия Губанова, представляющая Грузию — 206,23 (68,08+138,15). Третьей стала Луна Хендрикс из Бельгии — 204,96 (66,92+138,04).

Также на Олимпийские игры квалифицировалась белоруска Виктория Сафонова, набравшая 181,91 (57,71+124,20) балла в сумме. Она заняла четвертое место.

Последнюю путевку получила китаянка Жуэнь Чжан — 179,76 (62,78+116,98).

«СЭ» вел текстовую трансляцию отборочного турнира.

Олимпийский отбор

Женщины

Произвольная программа

1. Аделия Петросян (Россия) — 140,91

2. Анастасия Губанова (Грузия) — 138,15

3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 138,04

4. Виктория Сафонова (Белоруссия) — 124,20

5. Стефания Яковлева (Кипр) — 118,16

6. Жуэнь Чжан (Китай) — 116,98

Итог