Китайцы Чжан Цзясюань и Хуан Ихан лидируют после короткой программы на отборочном турнире в Пекине

Китайские фигуристы Чжан Цзясюань и Хуан Ихан показали лучший результат в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026 в Пекине.

Спортсмены получили 66,68 балла.

Второе место заняли французы Камилла Ковалев и Павел Ковалев с 64,28 балла. На третьем месте расположились прелставители Армении Карина Акопова и Никита Рахманин (63,85 балла).

Пары выступят с произвольными программами 20 сентября, начало — в 9.00 по московскому времени.

Олимпийский квалификационный турнир

Пекин

Пары, Короткая программа

1. Чжан Цзясюань/Хуан Ихан (Китай) — 66,68

2. Камилла Ковалев /Павел Ковалев (Франция) — 64,28

3. Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения) — 63,85

4. Юна Нагаока/Сумитада Моригучи (Япония) — 62,68

5. Анна Валези/Мартин Бидар (Чехия) — 57,17

6. София Голиченко/Артем Даренский (Украина) — 57,17

7. Одри Шин/Балаж Надь (США) — 53,99

8. Изабелла Гамес/Александр Коровин (Филиппины) — 53,14

9. Джулия Сильвия Гуннарсдоттир/Мануэль Пьяцца (Исландия) — 53,09

10. София Шаллер/Ливио Майр (Австрия) — 50,82

11. Тхэ Ок Рем/Кум Чхоль Хан (КНДР) — 46,95

19 сентября «СЭ» проведет текстовую трансляцию коротких программ у женщин на турнире в Пекине, где выступит россиянка Аделия Петросян. Начало — в 13.00 по московскому времени.