Okko объявил о покупке прав на показ Олимпийского квалификационного турнира по фигурному катанию
Okko покажет Олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию
Онлайн-кинотеатр Okko объявил, что приобрел права на трансляцию Олимпийского квалификационного турнира в Пекине.
Ранее показ прокатов был анонсирован на телеканале «Матч ТВ».
Олимпийский квалификационный турнир пройдет с 19 по 21 сентября. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят в женском и мужском одиночном катании. Спортсмены допущены на турнир в качестве нейтральных атлетов.
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