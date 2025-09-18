Okko объявил о покупке прав на показ Олимпийского квалификационного турнира по фигурному катанию

Онлайн-кинотеатр Okko объявил, что приобрел права на трансляцию Олимпийского квалификационного турнира в Пекине.

Ранее показ прокатов был анонсирован на телеканале «Матч ТВ».

Олимпийский квалификационный турнир пройдет с 19 по 21 сентября. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят в женском и мужском одиночном катании. Спортсмены допущены на турнир в качестве нейтральных атлетов.