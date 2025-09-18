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ОИ Милан Кортина 2026

18 сентября 2025, 21:23

Okko объявил о покупке прав на показ Олимпийского квалификационного турнира по фигурному катанию

Okko покажет Олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию
Руслан Минаев

Онлайн-кинотеатр Okko объявил, что приобрел права на трансляцию Олимпийского квалификационного турнира в Пекине.

Ранее показ прокатов был анонсирован на телеканале «Матч ТВ».

Олимпийский квалификационный турнир пройдет с 19 по 21 сентября. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят в женском и мужском одиночном катании. Спортсмены допущены на турнир в качестве нейтральных атлетов.

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