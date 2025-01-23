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Олимпийский чемпион по биатлону Васильев призвал ВАДА оправдать Валиеву и отменить дисквалификацию

Владислав Маслов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что ВАДА должно снять дисквалификацию с фигуристки Камилы Валиевой.

Россиянка была отстранена на четыре года из-за положительного допинг-теста в 2021 году. В ее пробе было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

«Нужно оставить в покое Камилу, а ВАДА должно отменить ее дисквалификацию. То, что нашли у нее в пробе, — это же просто смешной повод для отстранения! Триметазидин вообще не влияет ни на что, и доза была минимальная. Аргументы о том, что это было лекарство ее дедушки, ВАДА и CAS почему-то не приняли во внимание. Пострадала не только невиновная Камила, но и наша команда, лишившаяся золотых медалей Олимпиады.

ВАДА должен быть не избирательным карательным органом, а справедливым, который прежде всего нацелен на борьбу с реальными допингистами, а не на борьбу с неугодными государствами и национальностями», — сказал Васильев «ВсеПроСпорт».

Валиева завоевала «золото» в командном турнире на Олимпийских играх-2022 в Пекине, но позже была дисквалифицирована за употребление допинга и лишена всех наград турнира. Вследствие этого другие члены российской команды также были лишены титула.

Источник: ВсеПроСпорт
Фигурное катание
Олимпиада
Дмитрий Васильев (биатлон)
Камила Валиева
ВАДА
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