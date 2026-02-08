Япония сравнялась с США по очкам в командном турнире Олимпиады после произвольной программы женщин
Сборная Японии сравнялась по очкам с США после произвольной программы женщин в командном турнире Олимпийских игр-2026.
Японка Каори Сакамото заняла первое место. Второй стала представительница Грузии Анастасия Губанова, третьей — американка Эмбер Гленн.
В результате после семи программ Япония и США лидируют с 59 очками. Италия идет третьей — 52 очка.
Командный турнир завершится выступлением мужчин с произвольной программой. Начало — в 23.55 по московскому времени.
Командный турнир. Положение после семи программ
1. Япония — 59 очков
2. США — 59
3. Италия — 52
4. Грузия — 50
5. Канада — 47
