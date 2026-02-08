Олимпиада 2026
8 февраля, 23:46

Япония сравнялась с США по очкам в командном турнире Олимпиады после произвольной программы женщин

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сборная Японии сравнялась по очкам с США после произвольной программы женщин в командном турнире Олимпийских игр-2026.

Японка Каори Сакамото заняла первое место. Второй стала представительница Грузии Анастасия Губанова, третьей — американка Эмбер Гленн.

В результате после семи программ Япония и США лидируют с 59 очками. Италия идет третьей — 52 очка.

Командный турнир завершится выступлением мужчин с произвольной программой. Начало — в 23.55 по московскому времени.

Командный турнир. Положение после семи программ

1. Япония — 59 очков

2. США — 59

3. Италия — 52

4. Грузия — 50

5. Канада — 47

Олимпиада 2026 в&nbsp;Милане: онлайн трансляция соревнований 8&nbsp;февраля.Развязка командного турнира фигуристов, Репилов — 14-й, падение Вонн, Коростелев остался четвертым после протеста: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Сакамото выиграла произвольную программу командного турнира, Губанова — вторая

Джокович присутствует на произвольной программе фигуристов в командном турнире Олимпиады-2026

