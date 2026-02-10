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Энберт о прокате Гуменника: «Петя — просто красавчик!»

Петр Гуменник.
Фото Reuters

Серебряный призер ОИ-2018 в командном турнире Александр Энберт в комментарии для «СЭ» оценил выступление Петра Гуменника с короткой программой на Олимпиаде-2026.

22-летний россиянин получил 86,72 балла за прокат.

«Петр — молодец! Он вышел и откатал прекрасную программу. Это действительно сложно: выйти на Олимпийские игры без чемпионатов Европы, мира, финалов гран-при за спиной. Не участвуя в международных турнирах, не ощущая этого давления, выйти сразу на Олимпиаду и сделать все прыжки — это очень классно! Невероятная воля, целеустремленность! Понятно, что не все получилось и это не самый идеальный прокат. Каскад получился с двойным тулупом, а не с тройным. На четверных прыжках приземления были не самые уверенные. Но, учитывая в каких обстоятельствах это все проходило, Петр — просто красавчик!» — сказал Энберт «СЭ».

Петр Гуменник набрал 86,72 балла за короткую программу на Олимпиаде-2026. Россиянин принимает участие в соревнованиях в нейтральном статусе, он выступил под первым стартовым номером.

Мужчины представят произвольные программы на Олимпиаде-2026 в пятницу, 13 февраля.

(Полина Решетникова)

Олимпиада 2026 в&nbsp;Милане, 10&nbsp;февраля.Прокат Гуменника, Олесик — 13-я, неудачи наших лыжников и шорт-трекистов: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

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Александр Энберт
Петр Гуменник

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