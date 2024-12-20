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Сегодня, 15:25

Домнина поддержала допуск российских фигуристов: «Хоть и под нейтральным флагом, но мы знаем, кто откуда»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Оксана Домнина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпионка мира Оксана Домнина в разговоре с «СЭ» высказалась о решении ISU допустить российских фигуристов и конькобежцев до олимпийского отборочного турнира в сентябре 2025 года.

— Мне кажется, это прекрасный новогодний подарок для всех фигуристов и любителей вида спорта. Классная новость, такое событие, лесенка наверх, чтобы выступить на Олимпиаде. Для каждого спортсмена это главный старт жизни. Это очень круто. Надеюсь, наши спортсмены поедут и достойно там выступят. Хоть и под нейтральным флагом, но все мы знаем, кто откуда.

— Изменится атмосфера в нашем фигурном катании теперь?

— Думаю, сейчас все несколько расправят крылья. Когда нет света в конце тоннеля, тяжеловато себя заставлять тренироваться. Сейчас появится больше мотивации идти вперед.

Оксана Домнина
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