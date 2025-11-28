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28 ноября 2025, 18:30

Кацалапов — о вручении олимпийских медалей за командный турнир: «Перестал этим интересоваться»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Бронзовый призер в олимпийском командном турнире фигуристов в Пекине-2022 Никита Кацалапов рассказал «СЭ», что перестал следить за судьбой наград.

— Отдали ли медали? Нет еще. Честно говоря, не знаю уже, что там происходит. Я работаю, занимаюсь своими делами. Просто перестал этим интересоваться, — ответил Кацалапов «СЭ».

30 октября федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой. 29 января 2024 года CAS объявил о дисквалификации фигуристки на четыре года за нарушение антидопинговых правил, аннулировав ее результаты с 25 декабря 2021-го. Также были пересмотрены результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине — сборная России, в составе которой выступала Валиева, переместилась с первого места на третье, а золотые медали перешли американским фигуристам.

На летней Олимпиаде в Париже вручили только золото — США и серебро — Японии.

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Никита Кацалапов

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