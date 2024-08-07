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Пекин-2022

Сегодня, 20:37

Нэйтан Чен считает, что награждение фигуристов за Олимпиаду-2022 нужно было провести в Пекине

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Американец Нэйтан Чен поделился мнением о том, что церемония награждения фигуристов медалями командного турнира Олимпиады 2022 года состоялась только в этом году в Париже.

7 августа сборным США и Японии вручили медали Пекина-2022. Российских фигуристов, которые должны были получить бронзу, не пригласили на награждение.

— Вам жаль, что церемония не случилась в Пекине, сразу после выступления?

— Пекин был особенным, конечно, важно провести церемонию в месте проведения соревнований. Но мы это не контролируем и должны сосредоточиться только на том, что показать на льду лучшее, что можем. Я считаю, мы это сделали. И я счастлив, что мы смогли в итоге получить медали.

— Как узнали, что стали олимпийским чемпионом в команднике? Где были в этот момент?

— Если честно, не помню, где был. У нас есть чат американских фигуристов. Все были очень рады, и больше всего гордимся тем, что смогли выложиться на льду по максимуму.

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Камилы Валиевой, в пробе которой от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. После пересчета с учетом аннулирования результатов Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Фигурное катание
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