Нэйтан Чен — о церемонии награждения фигуристов в Париже: «Я очень рад, что США и Япония получили медали»

Американский фигурист Нэйтан Чен прокомментировал отсутствие россиян на церемонии награждения медалями командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине, которая состоялась 7 августа в столице Франции.

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Камилы Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

— Я не концентрировался на том, что третье место на подиуме пустовало, я не могу беспокоиться о том, что вне зоны моего контроля. Я очень рад, что мы и японцы получили сегодня медали, потому что это действительно важно, когда люди получают то, что заслужили тяжелым трудом.

— Как вам Илья Малинин?

— Безусловно, он впечатляет и делает фигурное катание интереснее. Интересно наблюдать за ним.

— Пятерные прыжки возможны?

— Возможны, почему нет. Кто знает?