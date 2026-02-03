МОК включил выступление Тотьмяниной и Маринина в сюжет об Олимпиаде в Турине

Фрагмент выступления российских фигуристов Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина вошел в сюжет об Олимпиаде в Турине, который был показан на сессии МОК в преддверии старта Игр-2026, сообщает ТАСС.

В ролик включили кадры из короткой программы российской пары, завоевавшей золото на Олимпиаде 2006 года.

Тотьмянина и Маринин также являются двукратными чемпионами мира и пятикратными чемпионами Европы.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях примут участие 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.