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МОК уважает решение CAS по бронзовым медалям российских фигуристов на Олимпиаде-2022

Руслан Минаев
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Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по распределению бронзовых медалей командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.

«МОК принял к сведению сообщение CAS и будет уважать это решение», — цитирует ТАСС пресс-службу МОК.

2 августа CAS отклонил апелляцию сборной Канады и не стал пересматривать результаты соревнований. Сборная России сохранит бронзовые медали олимпийского турнира.

25 июля CAS отклонил апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года из-за дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Источник: ТАСС
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