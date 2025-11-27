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ОИ Милан Кортина 2026

27 ноября 2025, 21:23

МОК допустил Петросян и Гуменника до участия в Олимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпийских играх 2026 года, сообщает ТАСС.

Российские спортсмены будут соревноваться в нейтральном статусе.

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В сентябре Петросян и Гуменник выиграли олимпийский квалификационный турнир в Пекине и завоевали путевки на Игры.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Источник: ТАСС
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Аделия Петросян
Петр Гуменник
Олимпиада

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