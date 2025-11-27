МОК допустил Петросян и Гуменника до участия в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпийских играх 2026 года, сообщает ТАСС.

Российские спортсмены будут соревноваться в нейтральном статусе.

В сентябре Петросян и Гуменник выиграли олимпийский квалификационный турнир в Пекине и завоевали путевки на Игры.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.