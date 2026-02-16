Шайдоров — о победе на Олимпиаде: «Я не спал двое суток. Для Казахстана пятница 13-е стала золотым днем»

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров признался, что до сих пор не может прийти в себя после победы на Олимпиаде-2026.

21-летний спортсмен принес своей стране первое за 32 года золото зимних Игр. Он поблагодарил всех, кто поддерживал его на родине.

«Я не спал двое суток. Если точнее, поспал всего два часа и не мог описать, что произошло. Последние часы были наполнены адреналином, невероятной гордостью за себя, но прежде всего — гордостью за свою страну. Я невероятно благодарен всему Казахстану, всем людям, которые не спали всю ночь и болели за меня. Было столько сообщений, столько всего — я даже не могу это описать. В Казахстане говорят, что пятница 13-е — несчастливый день для всех, но теперь для нас он стал золотым», — поделился Шайдоров в интервью Olympics.com.

Особые слова нашлись и для соперников, особенно для американца Ильи Малинина.

«Когда Илья катался, у меня были смешанные чувства, и мне очень хочется отправить ему слова поддержки. Я переживал за каждого, кто катался после меня, потому что знаю, через какие испытания они прошли, какой долгий путь проделали к этим Играм. Я переживал за них, поддерживал, хлопал, старался придать им как можно больше уверенности», — добавил он.

В короткой программе личного турнира фигуристов Шайдоров получил 92,94 балла, в произвольной — 198,64 балла. В сумме у него 291,58 балла. Второе место в мужском одиночном катании занял японец Юма Кагияма (280,06 балла), третье — его соотечественник Сун Сато (274,9 балла). Малинин, который лидировал после короткой программы, стал восьмым с результатом 264,49 балла.

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