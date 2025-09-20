Дегтярев назвал отличным результат Петросян в отборе на Олимпиаду: «Наша школа одна из сильнейших, несмотря на несправедливость»

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в разговоре с «СЭ» поздравил Аделию Петросян с отбором на Олимпиаду-2026.

«Аделия Петросян блестяще справилась с задачей и завоевала олимпийскую квоту в фигурном катании. Это отличный результат, подтверждающий ее высокий уровень, а также то, что наша школа фигурного катания остается одной из сильнейших в мире, несмотря на несправедливые ограничения против наших спортсменов. Уверен, что впереди у Аделии новые яркие выступления, и вся Россия будет поддерживать ее на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо», — сказал Дегтярев «СЭ».

18-летняя россиянка выиграла и короткую, и произвольную программы на турнире в Пекине и получила путевку на Олимпийские игры в Италии.