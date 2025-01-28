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Сегодня, 01:44

Дюамель: «Российские фигуристы на Олимпиаде в 2026 году будут конкурентоспособны»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Канадская фигуристка Меган Дюамель оценила перспективы российских фигуристов отобраться на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

«Я ожидаю, что те фигуристы, которых Россия отправит на Олимпиаду в Италию в 2026 году, в любом случае будут конкурентоспособны. Но ISU выставил очень строгие правила допуска, поэтому даже не знаю, какие фигуристы будут соответствовать этим критериям, чтобы получить право участвовать в соревнованиях, — цитирует «ВсеПроСпорт» Дюамель.

Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов к отборочным турнирам Олимпиады-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Фигурное катание
Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд
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