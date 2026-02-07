Олимпиада 2026
Мама Гуменника заявила, что команда фигуриста нашла решение проблемы с музыкой для выступления на Олимпиаде

Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Елена Гуменник, мать российского фигуриста Петра Гуменника сообщила, что команда спортсмена нашла решение проблемы с использованием музыки для выступления с короткой программой на Олимпиаде-2026.

В субботу, 7 февраля «СЭ» сообщил, что Гуменник может представить прошлогоднюю программу под музыку из фильма «Дюна» вместо саундтрека к картине «Парфюмер», с которой он выступал в сезоне-2025/26. Причиной является ситуация с авторскими правами, проверка которых усложнилась в этом сезоне.

Петр Гуменник.У Гуменника проблемы с правами на музыку для программы. За три дня до выступления на Олимпиаде

«Пока не буду ничего говорить, но успокою: найдено хорошее решение вопроса. Дай Бог, чтобы все срослось!» — приводит Telegram-чат «Золотой конек» слова Елены Гуменник.

Петр Гуменник должен выступить с короткой программой в одиночных соревнованиях у мужчин 10 февраля.

Олимпиада 2026: онлайн трансляция 7&nbsp;февраля.Первые медали Олимпиады-2026, старты Коржовой и Репилова, Непряева — 17-я в скиатлоне: онлайн-трансляция Игр в Милане

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

КХЛ на Кинопоиске

